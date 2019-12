‘Se debe marcar bien la raya’ entre delincuencia y criminalidad: AMLO

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "se debe marcar bien la raya" entre los grupos delincuenciales y las autoridades, pues por mucho tiempo ‘estuvieron coludidos’ y por eso fue difícil detener la criminalidad.

Las declaraciones del mandatario se dieron en su gira de este fin de semana por Tabasco, luego de que esta semana se detuviera al ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Texas, por presuntamente recibir sobornos del Cártel que lideró Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Un problema serio que heredamos fue el de la inseguridad y la violencia, porque lo dejaron crecer mucho, ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia, al servicio de la delincuencia, eso fue lo que empeoró la situación.

"Porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay remedio, pero si se define bien la frontera y se pinta bien la raya y no hay contubernio y no hay vinculación, entonces se puede poner orden", dijo.

El mandatario afirmó también que confía en que va a conseguir la paz en el país, y el cese de actos criminales pues –dijo– su gobierno tiene ‘la autoridad moral’ para hacerlo.

En ese sentido aseguró que él ‘habla con rectitud’ y les dijo a los tabasqueños que no puede bajar el precio de la luz hasta estabilizar la situación económica que mantiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador reiteró que está ‘limpiando la casa’ y reordenando la administración pública, y que con base en la austeridad de su gobierno y el combate frontal a la delincuencia, podrá mejorar la salud y la educación en todo el país.