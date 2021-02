Se contagian de Covid 400 personas en Oaxaca durante fiesta al Divino Niño Jesús

OAXACA.- Un total de 400 personas se contagiaron durante la celebración del baile patronal realizado en honor al Divino Niño de Jesús, en el municipio de Santiago de Chóapam, en Oaxaca.

El festejo se realizó el pasado 5 de enero, con la asistencia de cientos de personas que no usaron cubrebocas, no guardaron la sana distancia, y no atendieron el llamado “Quédate en casa”.

La banda Costa Brava de Veracruz, se encargó de publicar en sus redes sociales la celebración del Divino Niño Jesús, dejando constancia de la afluencia de personas.

En las fotografías, se apreció la aglomeración de personas bailando sin portar cubrebocas, ni respetar las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud.

De acuerdo al presidente municipal, Evergisto Gamboa Díaz, de las 400 personas infectadas, catorce fueron internados al complicarse los síntomas de coronavirus.

Señaló que el total de los contagiados con el virus, representan una tercera parte de sus habitantes, por lo que le envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades de salud y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde les informa la situación y les pide.

En el Municipio están escaseando los alimentos, por ello advirtió que de no tomarse en cuenta las demandas de su pliego petitorio, las personas contagiadas serán trasladadas a la capital de Oaxaca.

En la carta, Gamboa Díaz solicitó una brigada de sanitización, víveres para la población contagiada y personal médico, pues la doctora y enfermera que atendían la región también dieron positivo a Covid-19 y se encuentran aisladas.

Las autoridades de salud de Oaxaca les envió una brigada con personal médico, 40 litros de cloro para desinfectar los espacios públicos e insumos (cubrebocas KN-95, batas desechables y alcohol en gel) para contener el brote de Covid-19.