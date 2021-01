Se confina López-Gatell por contacto con AMLO, quien confirmó tener Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, participó por videollamada en la conferencia de prensa sobre coronavirus en México de este lunes 25 de enero, debido a que se encuentra aislado por ser contacto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19.

El funcionario señaló que como él, todo quien tuvo contacto directo con el mandatario nacional se encuentra bajo observación y sigue el mismo proceso de confinamiento.

Afortunadamente yo me encuentro asintomático, saboreó y huelo bien, no tengo síntomas de Covid y espero que no los tenga", señaló López-Gatell.