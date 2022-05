Se busca avalar la corrida de toros sin ocasionar daño al animal

Ciudad de México.- En sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental, se discutirá este viernes el dictamen para avalar la corrida de toros, sin ocasionar daño al animal, informó el diputado del PVEM, Jesús Sesma.



Se informó que confía que la comisión avale la tarde de este viernes la propuesta que dice:

"En la corrida de toros, novillos o becerros, no se ejercerá actos de crueldad, maltrato, ni se le causará muerte a los animales."

Con esto, el legislador agregó que "ya no se están prohibiendo la corrida de toros, ya no estamos quitándole empleo a toda la gente que vive de esta industria, sino lo único que estamos garantizando es que no se maltrate, mutile, que no causen ningún daño a los seres no humanos, a los toros, novillo o becerros".



Explicó que las corridas de toros, serán como en Portugal, en las Vegas Nevada o en California.

"Estamos diciendo, en la corrida de toros, becerros y novillos, si los quieres torear, digamos utilizando capote, puedes hacerlo, pero sin maltratarlos, lastimarlos y nada que les cause la muerte", sintetizó.



El legislador expuso que, en otros países, en las corridas de toros se usa un velcro, que se le pone encima al toro y en representación de las banderillas, en lugar de tener puntas punzocortantes, "digamos que tienen una esponjita que cuando hacen como que van a insertar la banderilla, va a quedar en el velcro", expuso.



Indicó que si hay maltrato el pago es mínimo, dos millones y medio de pesos, hasta 5 millones de pesos, de acuerdo a la Ley de Bienestar Animal.

A partir de las 18:30 horas se analiza la propuesta y el legislador confía que obtenga la aprobación del grupo mayoritario de Morena y "espero que tengamos quórum".



En caso de no aprobarse, se plantearía hasta el próximo periodo legislativo.