Se alista San Lázaro para elegir a cuatro consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- En el interior de la Cámara Baja se desató una batalla que dominará la mayor parte del periodo ordinario: la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pues el próximo 4 de abril finalizan su cargo: Marco Antonio Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif y Enrique Andrade.



Los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) alertan de la posibilidad de que las bancadas de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PES) elijan perfiles a modo, afines o carnales para tratar de controlar el máximo órgano electoral del país.



Sin embargo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, negó que pudiera haber personajes afines al partido y adelantó que habrá un proceso transparente alejado de cuotas y cuates.



No somos como ellos. A lo mejor se acostumbraron a repartirse por cuotas, [pero] esta vez no va a ser así. Será un proceso transparente, público, apegado a la ley.



"Vamos a llevar a perfiles independientes, con experiencia, que sean honestos y con una convicción democrática profunda", comentó Delgado.



Ayer, el proceso de designación de los consejeros arrancó con una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la que empezaron a trabajar en la convocatoria, la cual se definirá hoy y se busca llevar al pleno para su aprobación el próximo jueves.



De manera paralela, la oposición impulsa un proceso ciudadanizado de evaluación de los aspirantes a consejeros, para sustraerlo de la tentación de partidizar los nombramientos.



Tentación morenista

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la tentación de imponer perfiles afines existe para todos los de la Cuarta Transformación y para el gobierno federal. "Debemos estar a la altura de una decisión de Estado. [De no ser así], debilitaríamos nuestra democracia y a sus instituciones", consideró.



Por su parte, el vocero de la bancada priista, Héctor Yunes Landa, expresó que pese a la urgente necesidad de construir un INE demócrata e imparcial, hay un riesgo evidente de que la mayoría legislativa y sus aliados coloquen a sus personajes afines para los procesos electorales del próximo año.



"El INE nunca ha estado en el ánimo del partido en el poder. Primero fueron los señalamientos personales a sus integrantes; luego fue una reducción sustantiva a su presupuesto; más tarde, la propuesta de reducir el periodo de los consejeros, y ahora se pretende imponer perfiles que correspondan con quien los lleve al cargo", detalló.



En tanto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, advirtió sobre la posibilidad de que el grupo mayoritario elija candidatos a modo y de que haya un avasallamiento en estos nombramientos.



"No se quedarían con el control del INE. Si se quedan con los cuatro consejeros, no logran la mayoría (...) Ya no se obtendrían las dos terceras partes para que el INE tome decisiones de su criterio.



"Espero que no se actúe como se ha hecho en el Senado, donde ha habido avasallamiento y donde no han priorizado los perfiles necesarios para los órganos autónomos o para algunos otros nombramientos".



Imposición puede ser realidad: expertos

El exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde y el profesor e investigador de la UAM, integrante de su Centro de Estudios de Democracia y Elecciones (CEDE), Pablo Javier Becerra Chávez, reconocieron que el riesgo de que Morena caiga en la tentación de usar la mayoría que tiene con sus aliados para imponer a sus perfiles en el INE es real.



Confiaron en que Mario Delgado cumpla con el ofrecimiento de que será un proceso pulcro y responsable.



"Como siempre ha ocurrido en los últimos 26 años, el riesgo es que [haya] nombres, personas sin conocimiento en la materia y sin la independencia política", dijo Ugalde.



La experiencia de los últimos meses, aseveró, "muestra que la lealtad es más importante que la capacidad. El Presidente lo dijo abiertamente cuando cuestionaron los nombramientos que hizo, aseguró que para él 90% es honestidad y lealtad y que el resto [era] conocimiento.



"Tomando en cuenta los perfiles que han sido designados en órganos reguladores, como la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] y la CRE [Comisión Reguladora de Energía], uno se da cuenta que es bajo e inexperto. Ese es el antecedente que da lugar a pensar que podría ocurrir nuevamente lo mismo", aseguró el también director de la consultora Integralia.



En ese sentido, Becerra Chávez recordó que, a diferencia de anteriores nombramientos, hay un nuevo contexto, pues, afirmó, en el pasado, al no tener mayoría, había tres grandes partidos que se repartían las posiciones. Ahora es otro el escenario y da mayoría cómoda a Morena y a sus aliados: "El gran riesgo es que por eso quieran controlar el proceso y los nombramientos".



El catedrático planteó que si bien "podrían sentirse tentados a usar esa mayoría y designar a los cuatro consejeros", también podrían optar por un proceso marcado por el consenso, y si es así, "sería otra cosa, [pero] depende de la voluntad".