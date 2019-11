Se agrava crisis de Morena en CDMX; coordinador anuncia su renuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se agravó; Ricardo Ruiz Suárez les anunció por un mensaje de WhatsApp a los diputados de esta bancada que renunciaba a la coordinación del grupo legislativo.

Este hecho fue confirmado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, le informó sobre la renuncia, por lo que la mandataria espera que la fracción se reúna pronto y puedan elegir a su coordinador para continuar con la agenda legislativa.

Ayer, en el interior de la bancada hubo voces de diputados de Morena que aseguraron que la renuncia de Ricardo Ruiz Suárez no era oficial, aunque otros lo confirmaron.



De acuerdo con un mensaje que se difundió y que algunos diputados de Morena confirmaron, Ruiz Suárez dio a conocer su decisión de renunciar a la coordinación de esta fracción dejando la responsabilidad a los vicecoordinadores de la bancada Valentina Batres Guadarrama y José Luis Rodríguez Díaz de León, para que asuman las funciones reglamentarias e institucionales en tanto el pleno no determine otra cosa.



“He realizado mi mejor esfuerzo por cumplir estas metas, a pesar de obstáculos y en no pocas ocasiones descalificaciones internas, así como de la existencia, en los hechos, de grupos internos, con disciplina y tomas de decisiones propios.

Hoy, los conflictos en el interior del grupo se están agudizado. El funcionamiento, la actuación y toma de decisiones sobre aspectos del trabajo legislativo de grupos internos, se está poniendo por encima de las decisiones colectivas”, se lee en el mensaje enviado a los diputados de Morena.



Explicó que a pesar de que hay acuerdos, la bancada está dividida, por lo que la oposición aprovecha esta fractura para fortalecerse, por lo que consideró irresponsable y peligrosa esta tendencia.



Indicó que se mantendrá trabajando en la interlocución y en las responsabilidades que ha adquirido para sacar adelante los temas de la agenda legislativa en curso; no obstante, no realizará ningún acuerdo de asuntos administrativos o presupuestarios en ninguna instancia formal del Congreso.



Al respecto, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León comentó que no considera que haya fractura en el partido, pues aunque hay diferentes estilos y formas de pensamientos, “no veo ese concepto de fractura”. Destacó que en los próximos días se tendrá que tomar una determinación en colectivo para definir la ruta a seguir.

Por su parte, el legislador Carlos Alonso Castillo Pérez dijo que no ha habido acercamiento entre los diputados, pero él ya propuso que Ruiz Suárez permanezca hasta el 15 de diciembre, cuando constitucionalmente se cierra el periodo legislativo, y que posteriormente se hagan las definiciones internas del grupo parlamentario.



Apoyo



Más tarde, un grupo de 20 diputados, incluida Valentina Batres, manifestaron su apoyo a Ruiz Suárez y refirieron que durante la reunión que tendrán en los próximos días, solicitarán que permanezca al frente de la coordinación de Morena, pues aseguran que desde que tomó el cargo ha buscado mantener la unidad.



“Con su empeño y esfuerzo estamos hoy cristalizando la agenda legislativa a través de las reformas más benéficas para la ciudadanía”, se lee en el comunicado.



Mientras que el área de Comunicación Social del partido en el Congreso capitalino indicó que no hay confirmación oficial y para ellos el diputado Ruiz Suárez sigue siendo el coordinador de la bancada de Morena, hasta que se les notifique el cambio.



Por la noche se emitió un comunicado de la fracción de Morena en el cual se informó que tendrán una plenaria este fin de semana donde los legisladores definirán si Ruiz Suárez continúa en el cargo o se elegirá a otra persona para encabezar los trabajos de la coordinación.



Sin embargo, este pronunciamiento fue desconocido por el diputado Carlos Castillo, quien dijo: “No fui consultado para su publicación y difusión en medios”.