¿Se acuerdan de #LordGolpeador? Después de 3 años será juzgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 3 años de haber denunciado públicamente a su vecino de amenazarla y golpearla, #LordGolpeador, como fue apodado en redes sociales, será juzgado.

La víctima de nombre Irene, informó a través de sus redes sociales que Jorge Arturo Said Bernal a quien denunció por amenazas y agresiones físicas, será sometido a juicio.

La joven revivió como inició la historia de agresión en su cuenta de Twitter, con la publicación de un video grabado en junio de 2018, donde se observa que es agredida verbalmente por su vecino tras interceder por una joven que maltrataba.

En el video de 18 segundos, se como el hombre se le acerca por el pasillo y le grita: “No te metas con la gente. Ya tienes actas con todo el edificio. Te metes conmigo y yo si te rompo la madre”.

Luego de esto, Irene subió el video a sus redes sociales y rápidamente se viralizó y los internautas llamaron a su agresor #LordGolpeador.

Por miedo subí el video a redes sociales. Honestamente no se me ocurrió nada más que dejar constancia de lo que había pasado. Me estaba muriendo de miedo, yo ya estaba sola. Llegó el administrador del edificio y empezó a hablar conmigo, yo no quise abrir mi puerta por seguridad, externó.