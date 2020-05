Se actuará con rectitud con Calderón, aunque nos haya robado la presidencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El gobierno de México actuará con rectitud en torno al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el caso abierto en contra de su secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos, aunque sea un adversario y “nos haya robado la Presidencia”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si se solicita hay convenios de cooperación con Estados Unidos, en ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario”, dijo.

Y aclaró: “Aunque, entre otras cosas, el ex Presidente Calderón nos haya robado la Presidencia”.

López Obrador dijo que "podría suceder" que, en medio de la investigación en curso en contra de García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, en las declaraciones se implique a Calderón Hinojosa.

“Eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al ex presidente Calderón”, precisó.

López Obrador reiteró que no abrirá una investigación en contra del ex mandatario, al menos que el pueblo se lo pida a través de una consulta ciudadana, pero no sólo en el caso de Calderón, sino desde el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.