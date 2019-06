Sargazo es un problema real, grave y muy grande: Oceanólogo

El recale masivo de sargazo y su descomposición en las playas del Caribe Mexicano, “no es un tema ‘fifí’, para afectar a un gobierno”, aseguró el oceanólogo, Joel González Chiña, quien indicó que la atención del problema -que calificó como “muy grave”- no implica sólo el despliegue de barcos y sargaceras para recoger las macroalgas en el mar, como hará la Secretaría de Marina (SEMAR).

Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, el oceanólogo en biología marina, con especialidad en Acuacultura y Pesquería, es integrante del Consejo Técnico Asesor (CTA) de Quintana Roo, que integra a diferentes científicos y académicos de alto nivel, para elaborar diagnósticos y recomendaciones para la atención del fenómeno.

Este es un problema real, es grave y muy grande, no son historias que se estén inventando; es un problema real que no surgió para afectar a un gobierno”, subrayó, en respuesta a la postura personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que afirmó en Tulum y en Cancún que el arribo de sargazo no es un problema “gravísimo”, que es un asunto “menor” y que se ha “magnificado” para cuestionar a su gobierno.