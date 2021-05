Santiago Nieto informa de una nueva denuncia contra Emilio Lozoya, esta vez por desvío de recursos

CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que alista una nueva denuncia ante la FGR en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el probable desvío de recursos a Odebrecht y otra empresa.

Estaremos presentado otra denuncia adicional por el desvío de tres mil millones de pesos hacia Odebrecht y mil 400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya", indicó.

En breve entrevista en Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que se trata de una denuncia adicional a las cinco ya presentadas contra Lozoya Austin.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, para ir terminando ese proceso en lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera".

Aseguró que sí la Fiscalía les otorga el carácter de ofendidos, como siempre lo han hecho, colaborarán en las audiencias públicas ante los jueces de control para aportar la experiencia de la Unidad y el conocimiento de los casos.

Recordó que por el caso Odebrecht se han realizado ocho bloqueos de cuentas de las 70 personas físicas y morales denunciadas por Emilio Lozoya.

-¿Los ocho bloqueos a qué personas son?, se le preguntó.

-"Preferiría no dar el dato, hay una obligación legal de no difundir datos sobre la lista de personas que estén bloqueados, pero bueno, se ha hecho público el caso del señor Cabeza de Vaca. El señor Luis Videgaray, está en la lista del señor Lozoya, pero hasta el momento no hemos tenido un requerimiento de la FGR, nosotros vamos a continuar con nuestras líneas de investigación".

-¿Cabeza de Vaca está vinculado con Odebrecht?

-"Hay un tema de unas de las empresas que han sido contratadas y puestas en Tamaulipas para los temas de energía eólica si tiene contacto financiero con Odebrecht".

Cabeza de Vaca buscado por corrupción preside reunión de su gabinete

El gobernador de Tamaulipas (Norte de México), Francisco García Cabeza de Vaca, sobre el que hasta ahora pesaba una orden de captura por corrupción, reapareció este lunes en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del Gobierno estatal.



"En Casa Tamaulipas sostengo hoy reuniones de trabajo con integrantes del Gabinete del Gobierno de Tamaulipas, en las que damos seguimiento a las acciones y proyectos que el Gobierno del estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias", publicó en redes sociales junto a varios fotografías.



El pasado 19 de mayo un juez emitió, a petición de la Fiscalía General de la República, una orden de arresto contra García Cabeza de Vaca por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para hallar al gobernador, quien se presuponía que estaba en Estados Unidos.



Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas presentó un recurso admitido por la Suprema Corte de Justicia, por lo que la orden quedó temporalmente suspendida.

Fotografía de archivo donde se observa al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (i), en los pasillos del Congreso el 21 de febrero de 2021 en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo



El gobernador de Tamaulipas, del opositor y derechista Partido Acción Nacional (PAN), fue denunciado ante la Fiscalía por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.



Su caso se ha convertido en un problema jurídico ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.



Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.



El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a "motivos políticos" y "se tomó en Palacio Nacional", residencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



García Cabeza de Vaca también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien acusó a varios exlegisladores del PAN de haber recibido sobornos en 2013 a cambio de aprobar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).