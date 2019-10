Santa Lucía entra a lista de lugares ocultos en Google Maps

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy se volvió noticia que la Base Militar de Santa Lucía está oculta en la vista de satélite del servicio de Google Maps. Es decir, si uno busca el nombre de la instalación en la plataforma, únicamente se verá una mancha negra que no permite hacer uso de la función Street View y recorrer la base aérea.

Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir la imagen y a cuestionar la razón detrás de esta decisión. Sin embargo, hasta el momento no han habido declaraciones ni explicaciones al respecto.

Esta no es la primera vez que se sabe de instalaciones que aparezcan ocultas o censuradas. Existe una amplia lista de lugares que Google Maps no permite que veas o recorras con la opción vista de calle.

Los motivos detrás de esta decisión no son claros para ninguna de estas ubicaciones. Aquí están algunas de los lugares más famosos que están ocultos o censurados.

1. Base Militar Santa Lucía

Esta ubicación fue noticia el día de hoy. Y hasta el momento, no han salido razones ni motivos para el ocultamiento más allá de que es un área estratégica.

2. Corea del Norte

No es secreto para nadie que los norcoreanos viven fuera de los ojos del mundo. Y en Maps no es la excepción. Cuando se busca la ubicación y se le hace zoom para intentar ver las ciudades a vista de calle, no sucede nada. Se queda en verde. Sólo se pueden ver los nombres de algunos lugares pero no explorar.

3. Islas Feroe (Dinamarca)

Este archipiélago danés tampoco se muestra completo a los ojos del mundo a través de Google Maps. Y como en las anteriores, tampoco se tienen motivos o razones claras.

4. Frontera Estados Unidos de América y México

En el borde de nuestro país y el vecino del norte, no se puede hacer zoom y únicamente se ven kilómetros de color verde.

5. Helipuerto de Cartagena



Este helipuerto está completamente borroso y no se pueden hacer acercamientos ni nada similar para poder recorrer el lugar.