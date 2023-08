Santa Convocación 2023: Inicia la fiesta religiosa de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara

GUADALAJARA.- La Hermosa Provincia está viva. La fe "hierve" en todas sus calles y la alegría de estar otra vez juntos "adornan" los alrededores del templo. La Santa Convocación 2023 ha iniciado.

Son miles de fieles que se congregaron para hacerle ver al mundo que La Luz del Mundo está fuerte y en pie.

Es un triunfo, a pesar de todos los ataques que ha habido contra la Iglesia, seguimos unidos, porque esta obra es de Dios, no de hombres, por eso no va a ser destruida jamás", señaló Eliseo Celaya, quien viajó desde El Salvador para participar en la Santa Convocación.

Fiesta de la Santa Convocación

Y es que desde 2019 la Santa Convocación ha estado "manchada" por la tristeza, ya que el líder de la Iglesia, el llamado Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, fue detenido en Estados Unidos acusado de diversos delitos, entre ellos abuso sexual infantil. Fue condenado en 2022 a 16 años 8 meses de prisión.

Luego, debido a la pandemia por Covid-19, la fiesta fue virtual y los templos fueron cerrados, por lo que hoy, la celebración es mayor, ya que luego de tres años volvieron a congregarse de manera presencial.

Es un sueño hecho realidad, es mejor, más hermanos, se ve más comunión, está abarrotada la Provincia, está repleta la colonia", dijo Eliseo.

Aunque este año la convocatoria para acudir a la fiesta en Guadalajara fue para fieles de México, hubo muchos extranjeros, como Eliseo y Febe que aprovecharon para conocer la sede internacional de su Iglesia y vivir de cerca esta celebración que recuerda la muerte de Cristo.

"Es muy difícil poner palabras, es algo muy hermoso, muy bello porque esto es la historia de la Iglesia del Señor y estoy viendo algo tan histórico y soy parte de esta hermosa Iglesia", señaló Febe Quiroz, quien viajó desde Estados Unidos para participar, por primera vez, en la Santa Convocación.

Febe se siente dichosa de poder vivir presencialmente la fiesta y estar con familiares a los que ha visto por primera vez. Está sorprendida de ver en todo su esplendor el templo.

No se compara viéndolo por una pantalla o por fotos, la Hermosa Provincia me sorprendió, pensaba que conforme caminaba se iba a ser más pequeño ¡pero no, se hizo más grande el templo, es hermoso! Estoy quedándome con mi tía, es la primera vez que la conozco, son muchas bendiciones".

Se tiene la participación de 400 mil fieles, la mayoría originarios de México, así como la presencia de ministros de 60 países a quienes hoy se les dio, oficialmente, la bienvenida.

En los próximos días, en 18 templos ubicados en Zapopan, Guadalajara, Tonalá y El Salto, habrá oraciones y charlas de diversos temas para fieles de todas las edades.

Además, el lunes 14 de agosto se llevará a cabo el evento cúspide: la Santa Cena.