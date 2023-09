Sandra Cuevas pide a Ebrard sumarse a la Alianza Opositora "si quiere a México"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró que Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México, tiene amplias posibilidades de ganar la Presidencia de la República y también llamó a Marcelo Ebrard unirse a la alianza opositora.

La edil apuntó que el ex canciller si de verdad ama a México, “se sume a la Alianza opositora”.

Entrevistada a su llegada a la comida de los 300 líderes, advirtió que en este momento Andrés Manuel López Obrador está planeando cómo dividir el voto de la oposición de tal suerte que si Marcelo Ebrard quiere a México sabe desde dónde dar la batalla.

Sandra Cuevas pide a Ebrard sumarse a la oposición "si quiere a México"

Expuso que el Presidente no sabe gobernar, pero sí es un gran estratega “y ahorita está pensando en cómo va a dividir el voto de la oposición”.

Por lo anterior, continuó, me parece que las recientes declaraciones que ha hecho Marcelo Ebrard son planeadas, falsas “porque si en realidad le importara México, lo correcto es que se pasará al Frente y desde ahí dar la batalla”.

Lo anterior porque “tenemos una gran candidata que es Xóchilt Gálvez con gran ventaja para poder ganar el 2024”.

Sin embargo, advirtió que con la maniobra que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, “corremos el riesgo de que nuevamente gane Morena, por eso la invitación a Ebrard Casaubón porque si sus declaraciones son reales, luche desde el Frente y no desde Movimiento Ciudadano cuando sabe perfectamente que no va a ganar, pero sí va a dividir el voto de la posición, de aquellos que están enojados con Morena; entonces no le demos el triunfo y hagamos lo propio desde la oposición”.

Hizo un llamado a que “si de verdad quiere a su país, que se venga con la oposición, que se venga con el Frente y que deje de estar haciéndole la tarea a Andrés Manuel quien seguramente lo premiara con algo muy grande porque quién se le va a poner en estos momentos a López Obrador; por supuesto que nadie, sobre todo alguien tan cercano como lo es Marcelo Ebrard”.