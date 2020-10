“San Juditas puede hasta con el Covid”, aseguran fieles devotos

CIUDAD DE MÉXICO.- “San Juditas puede con todo, hasta con el Covid“, refieren los feligreses, que durante los últimos dos días han acudido a rendir honor al santo.

Los devotos a San Judas Tadeo parecen de otra raza. No le tienen miedo a nada, ni a la policía ni al Covid-19, publica el diario El Universal.

“Su fe los mueve año con año hasta la Iglesia de San Hipólito donde se congregan y este 2020, en medio de una mortal pandemia, no fue la excepción”, reporta el medio.

No hay sana distancia, cubrebocas o gel desinfectante, pero no importa: "San Juditas puede con todo, hasta con el COVID", dicen los feligreses.

En la crónica del medio indica que por ejemplo por fuera de la iglesia los policías auxilian el tránsito vehicular que por momentos colma el cruce de avenida Reforma e Hidalgo.

La fe por San Judas Tadeo hizo que sus feligreses asistieran al templo a pesar de los riesgos por la pandemia de Covid-19. pic.twitter.com/W0Nu8xzzVZ — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 29, 2020

Otros, con altavoces les recuerdan a los miles de visitantes extremar precauciones, usar el cubrebocas de manera correcta e incluso les regalan desinfectante, pero muy pocos lo aceptan.

Vengo caminando desde Iztapalapa, es una manda que hago año con año y nadie me lo va a impedir, ni el pin… Covid", expone "El Piraña", exconvicto que una vez que alcanzó la libertad, prometió que cada 28 de octubre acudiría a dar gracias.

"No se amontonen, respeten la sana distancia, no se bajen el cubrebocas, pónganse gel, por favor", insiste un policía en el altavoz; dos horas después está afónico y decepcionado: "Esa gente no entiende, pero bueno, no podemos hacer más", agrega el agente.

Durante miércoles y todavía este día se registraban filas para acudir a visitar a San Judas Tadeo, donde ni la pandemia ha detenido a los fieles.