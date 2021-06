Samuel García y Jaime Rodríguez Calderón inician pláticas para acordar transición en NL

MONTERREY, Nuevo León.-El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acudió al Palacio de Gobierno para reunirse con el actual mandatario, Jaime Rodríguez Calderón, a fin de dialogar sobre el proceso de transición hacia el cambio de estafeta en el Ejecutivo estatal, que se realizará el próximo tres de octubre.

El próximo gobernador de Nuevo León, que el pasado 6 de junio ganó las elecciones por el partido Movimiento Ciudadano, decidió que el encuentro fuera privado, y a fin de no atender a la prensa que lo estaba esperando para entrevistarlo al término de la reunión, salió por una puerta trasera del Palacio de Gobierno.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

García Sepúlveda estuvo acompañado por Hernán Villarreal Rodríguez quien, según ha señalado el emeceísta, será Secretario General de Gobierno en la nueva administración.

Samuel García no perderá un segundo "en peleas y rencores"

El periodo de transición debe realizarse formalmente un mes antes del cambio de gobierno, es decir el tres de septiembre, por lo que se trató solamente de una plática de cortesía, para que próximo mandatario tenga información de primera mano sobre la situación que guarda el estado.

García Sepúlveda comentó el domingo, al recibir su constancia como gobernador electo, que ante las crisis que sufre el estado, no perderá un segundo "en peleas y rencores, por lo se dedicará a gobernar 24 horas de los siete días de la semana, durante los seis años completos de su periodo".

Luego que fue felicitado por “El Bronco”, a través de sus redes sociales, García Sepúlveda respondió: "Agradezco las palabras del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón. No tengas duda, Jaime, asumiré con mucho orgullo y honor esta responsabilidad que me han dado los nuevoleoneses. Durante los próximos seis años me concentraré en construir un gobierno para todos y todas”.

Además de Jaime Rodríguez Calderón, atendieron a García Sepúlveda, el secretario General de Gobierno, Enrique Torres, y el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra.