Samuel García señala que el gobierno no le quiso prestar la Macroplaza para su festejo; lo hará el lunes

NUEVO LEÓN.- El candidato a Gobernador, Samuel García, quien se autoproclamó ganador, utilizó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que las autoridades no lo dejaron realizar su festejo hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé los conteos rápidos.

A través de su cuenta de Instagram, el candidato del Partido de Movimiento Ciudadano informó que a pesar de que lleva el 10% de ventaja sobre su contrincante Adrián de la Garza, el gobierno se negó a prestarle la Macroplaza la noche de este domingo 06 de junio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, el esposo de Mariana Rodríguez dio a conocer que estaba muy contento porque iba a la cabeza en las encuestas.

Estoy muy contento porque sacamos en la encuesta de salida 10.5 de diferencia, y ahorita en el PREP 37 contra el segundo lugar 28.6. ¡Vamos a ganar!, la tendencia es clarísima”, comienza el mensaje de Samuel García.

“Este mensaje es para agradecerles y decirles que el evento que tenía programado para hoy en la Macro el gobierno del Estado no me la quiso prestar y yo no pienso celebrar fuera de la Macroplaza por eso hoy les digo vamos a ganar de manera contundente hoy el PREP va a marcar esos 10 puntos de diferencia y mañana lunes 07 de junio a las 08:00 de la noche tendremos el evento”, agregó.

Asimismo, reveló que más adelante dará a conocer los artistas que tocarán en su celebración a gubernatura.

“Nuevo León y Monterrey con Colosio se pintó de naranja”, enfatizó.