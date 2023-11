Samuel García formaliza su postulación como candidato presidencial por MC, y dice que "la batalla es con Morena, el Frente ya está frito"

NUEVO LEÓN.- Samuel Alejandro García Sepúlveda, el gobernador con licencia de Nuevo León, formalizó su registro como aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano.

Durante este proceso, afirmó que la contienda del partido naranja en 2024 estará centrada en enfrentar a Morena, ya que considera que el Frente Amplio por México "ya está frito".

Nos registramos porque estamos convencidos que este 2024 va a pintar el futuro de México y va a ser naranja, tenemos que sacar la vieja política del país de una vez por todas, vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México, vamos a hacer historia. Hoy la batalla no es el Frente, ellos ya están fritos, hoy la batalla es Morena", expresó.

Te puede interesar: “Caballo que alcanza gana”, advierte Samuel García previo a registro

En compañia de su esposa Mariana Rodríguez, su hija Mariel, sus padres, suegros, amigos, así como diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, García Sepúlveda indicó que "el PRI lleva 70 años de saqueo, de decepción, de saqueo y de robo", que el PAN tuvo dos sexenios marcados por "delincuencia, sangre y corrupción", mientras que Morena, según él, no representa a los jóvenes "y nosotros representamos un gobierno joven y eficiente".

El mandatario con licencia recordó que siempre ha remontado y ganado, tal como ocurrió en su contienda por el senado y por la gubernatura de Nuevo León.

No teníamos ni recursos para la gubernatura, con mi esposa y sus tenis fosfo fosfo salimos a recorrer Nuevo León y ganamos la gubernatura, hoy nadie me puede decir que no vamos a ganar la Presidencia de la República, si del cuarto remontamos, del segundo está más papita, porque ya vamos en segundo, que se agarren los morenos porque hoy inicia la verdadera contienda presidencial", aseveró.