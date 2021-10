Samuel García dice que violencia intrafamiliar aumenta en fines de semana y cuando pierden los equipos de Nuevo León

Este unes, Durante la presentacion del “Gabinete de Igualdad para todas las Personas”, el gobernador de Nuevo león, Samuel García, mencionó que las llamadas de denuncia aumentan los fines de semana y aumentan más si Tigres o Rayados pierden.

El gobernador mencionó que el ultimo fin de semana se recibieron 510 llamadas de denuncia por agresión a mujeres y niños, "esas son las que se animan, porque es tan precario e inútil el sistema que tiene nuestro Estado, que a la gran mayoría le da miedo denunciar porque es prácticamente pedir otra Golpiza" añadió.

Eso es de tercer mundo, asegura

Profundizando un poco más en el tema Samuel García aseguró que la violencia aumenta cuando los equipos de nuevo león pierden.

Y todavía alguien me dice, ‘y eso que no perdió Tigres o Rayados porque sube a mil; ¡eso es de tercer mundo! ¡Eso es de vergüenza! Patético, que porque pierde el equipo de fútbol se desquitan con nuestros niños y nuestras esposas. Es inhumano”,expresó García Sepúlveda.

El mandatario estatal expuso lo anterior durante un evento para presentar a las cinco integrantes del que ha denominado como "Gabinete de Igualdad para todas las Personas", que contempla los ejes de Igualdad e Inclusión, Educación, Salud, Mujeres y Cultura.

García Sepúlveda llama a las mujeres titulares de las cinco secretarías del mencionado gabinete, las "chicas superpoderosas", a las cuales ha encomendado la tarea de impulsar la transformación para hacer el estado "el mejor lugar para nacer, crecer, educarse, y vivir" de todo el país.

El Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, será coordinado por Martha Herrera González, quien es al mismo tiempo titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión; y del que también forman parte Sofialeticia Morales Garza, secretaria de Educación; Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud; Alicia Leal Puerta, secretaria de Mujeres, y Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura.

Gobierno incluyente

Al respecto, señaló Samuel García, "el nuevo Nuevo León se caracterizará por ser un nuevo gobierno más incluyente e igualitario donde existan más y mejores oportunidades para todos los nuevoleoneses".

Añadió que "no se puede aspirar a crecer, a generar riqueza, y a hacer un buen Gobierno si no hay igualdad para todas las personas", pues "si sigue habiendo discriminación, si sigue habiendo brecha, si sigue habiendo segregación, si no hay movilidad social, Nuevo León no va a crecer".