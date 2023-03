Samuel García descarta buscar la Presidencia tras anuncio de Tesla en México

MONTERREY.- Desde el anuncio de que Tesla construiría su próxima "gigaplanta" en la ciudad de Monterrey, el gobernante de Nuevo León, Samuel García, ha logrado impulsar su imagen a nivel nacional, por lo que de inmediato surgieron dudas sobre las verdaderas ambiciones del político norteño.

En una reciente entrevista con el medio español EFE, el gobernador de 35 años reconoció estar consciente de las estimaciones de las personas sobre su carrera política; no obstante, descartó que no están en sus planes competir por la Presidencia de México en 2024.

Samuel García afirmó que la inversión de la empresa estadounidense de vehículos eléctricos no solo en Nuevo León sino en todo en México lo ha motivado aún más a continuar con su sexenio como gobernador del estado hasta el final de la línea.

Yo ahora me siento mucho más comprometido a terminar porque es una inversión (de Tesla) que son varias fases, la que ahora conocemos es la primera, pero son al menos tres fases”, confesó el gobierno nuevolense.

De este modo, insistió que no participará como candidato de su partido Movimiento Ciudadanos en las próximas elecciones presidenciales de 2024, en las que México decidirá al sucesor de del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sí, tengo que estar aquí al pendiente de que todo salga a la perfección. Voy a terminar muy joven de 39 años. Entonces no hay ninguna prisa, menos ahorita que me toca el 'boom' de Nuevo León, pues ir a buscar algo; es una aventura que no voy a participar”, afirmó.