Samuel García contra el INE: Impugna en Tribunal Electoral multa millonaria

MONTERREY.-El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda presentó este viernes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres impugnaciones contra la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE), por no reportar como aportaciones a su campaña por la gubernatura las publicaciones que su esposa Mariana Rodríguez Cantú realizó en su favor a través de sus redes sociales, al considerar que sólo ejerció su libertad de expresión y lo apoyó como pareja.

García Sepúlveda acudió a la Sala Regional del TEPJF a entregar dos juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales, uno a nombre de su esposa y otro firmado por él. También presentó un recurso de apelación contra la resolución que sanciona a su partido, Movimiento Ciudadano con 55 millones de pesos, por supuestamente no reportar como gasto de campaña las publicaciones mencionadas.

Esta demanda es la lucha por la libertad de expresión, demuestra la lucha por los derechos políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de México, una lucha contra la cosificación", dijo el gobernador electo, quien agregó que el INE "le quiere poner precio, le quiere poner signo de pesos, como una cosa, como una empresa, y desconoce que es mi esposa, una ciudadana comprometida con nuestro país".

Añadió Samuel García que "esta es una es una lucha contra la violencia de género, hemos visto que por ser mi esposa la quieren estigmatizar y por esa razón que nunca más pueda opinar de la vida pública, que nunca más pueda tener una sola mención en sus redes (sociales) de una elección o de un tema electoral".

Según el gobernador electo, el juicio para la Protección de Derechos Electorales plantea 23 agravios o violaciones a los derechos de Rodríguez Cantú en la resolución INE/CG1312/2021, entre los que destacan violencia política de género, violación a la libertad de expresión de transgresión del interés superior de la familia en materia electoral, en relación al libre desarrollo de la personalidad y la violación al principio pro persona.

Insistió en que con su resolución se violó el derecho pro persona, libertad de expresión, la presunción de inocencia, el equilibrio de las partes. "Fue un proyecto a modo de lastimar a Mariana y de lastimarme a mí, la gente está indignada, el buen trabajo que había hecho el INE se manchó", dijo García.

Confió que el Tribunal Federal Electoral va a echar abajo y revocar la resolución del INE y "va a generar un precedente para el futuro, para los jóvenes, para la libertad de expresión y sobre todo para nunca más vuelvan a callar una persona o la vuelvan a cosificar".

Como se informó en su momento, el INE determinó multar a MC con 55 millones de pesos, debido a que no contabilizó como aportaciones a la campaña de Samuel García historias y fotografías valuadas en 27.8 millones de pesos, que la influencer Mariana Rodríguez publicó a favor de su cónyuge en sus redes sociales.

Al respecto, dijo García Sepúlveda: "Mi esposa no es un producto, INE; Mariana Rodríguez no está a la venta ni tiene precio, y por supuesto al ser mi pareja me apoyó, el matrimonio de eso se trata, el interés superior de la familia es el apoyo mutuo, constante y permanente, porque soy su esposo no porque soy candidato".