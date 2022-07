Samuel García asegura que donará parte de su sueldo para la educación del niño Emilio

MONTERREY.- Este viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concluyó que el DIF debe compensar económicamente a Emilio, un niño en condición de discapacidad que Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, ha dado a conocer en sus redes sociales.

La CEDH señaló que la difusión de su imagen y de sus datos personales es considerado un daño al infante, por lo cual, también hizo un llamado al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana a que eliminen de sus redes las publicaciones, fotos y videos que contengan información relacionada con este caso o con el de cualquier niño o niña que se encuentre bajo el cargo del DIF.

De acuerdo con Milenio, por su parte, el mandatario anunció que va a donar parte de su sueldo para la educación de Emilio. Dijo a través de sus redes sociales que la recomendación sobre el fideicomiso “llegó tarde”, pues él y Mariana habían decidido desde el mes pasado apadrinarlo en el proyecto Capullos Renace. Señaló que esto seguirá en pie y que su donación personal brindará manutención y el pago de su carrera para que sea un hombre de bien.

Las niñas y niños del estado son lo más importante, por eso no sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas.