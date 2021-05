Samuel García: "Lo de FGR es porque voy arriba en las encuestas"

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante a la gubernatura de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, señaló que la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, es porque va adelante en las encuestas y va a ganar las elecciones del seis de junio.

A través de sus redes sociales, el candidato de MC expresó: “Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra”.

Agregó que “el día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”.

García Sepúlveda dijo “estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va.

La FGR señaló la noche de este lunes que inició una carpeta de investigación contra el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, por la probable compra y coacción del voto a través de la tarjeta rosa, al ofrecer a las mujeres un apoyo de mil 500 pesos bimestrales, mientras dio a conocer que recibió de la UIF una denuncia contra Samuel García, su padre Samuel García Mascorro; su esposa Mariana Rodríguez y el padre de ésta, Jorge Rodríguez, por recibir o realizar según el caso, aportaciones ilegales a la campaña del aspirante de MC.