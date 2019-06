Salud y Hacienda retrasan fallo de compra de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- El fallo de la compra consolidada de medicamentos y material de curación fue pospuesto hasta las 23:59 horas de este viernes.

A través del documento “habilitación de horas” del que EL UNIVERSAL tiene copia, la Secretaría de Salud informó que el fallo ya no sería a las 17:00 horas como estaba previsto.

“Se habilita de las 18:01 a las 23:59 horas del 28 de junio de 2019, previendo la duración que conlleve el desarrollo de la celebración del fallo correspondiente a la licitación pública internacional abierta con reducción de plazos bajo las modalidades de ofertas subsecuentes de descuento y precios máximos de referencia”, dice el texto firmado por Maribel Pérez Rivera, directora general adjunta de adquisiciones, suministros y servicios generales.

Este retraso se suma a los que han caracterizado la licitación LA - 012000991 - E82 - 2019; hay que recordar que la convocatoria se publicó 30 días después de lo previsto, la Junta de Aclaraciones se pospuso en más de tres ocasiones y la presentación de propuestas sufrió una demora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó con la caída del sistema de la plataforma CompraNet.

Para Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), está licitación ha tenido un proceso atropellado y confía que para compras posteriores haya mejor planeación, pues de lo contrario lo que más está en riesgo es la salud de los mexicanos.

“Consideramos que no pudieron revisar las más de 900 hojas que contenían las ofertas de las empresas, sin olvidar que ha sido un proceso muy precipitado y atropellado, ahora lo que nos interesa es sentarnos con el gobierno federal y saber qué es lo que quieren con miras a las consolidadas de los próximos cinco años, si estos esquemas no mejoran, el más afectado será el paciente, la salud de los mexicanos es la que está en riesgo”, comentó en entrevista.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial lamentó el nuevo retrasó aunque no le tomó por sorpresa.

“No me sorprende y este cambio en el horario no abona nada bueno, no genera confianza. Esperemos que la decisión final priorice a los pacientes, la calidad de los medicamentos, y la seguridad de las personas”, subrayó.