Salud explica mapa de contraste de casos de COVID-19 entre México y EU

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un mapa comparativo de casos de COVID-19 en México y Estados Unidos, el cual Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones del IMSS, explicó con el muro fronterizo.

El mapa que muestra un contraste entre en número de casos entre los dos países ha circulado en redes sociales acompañado de especulaciones que indican que en México se registran pocos casos por falta de test para detectar el virus.

Ante la pregunta de una periodista, el médico explicó que la diferencia de casos se debe al muro fronterizo entre los países, pero que no descarta que más adelante haya un brote en las zonas.

"La movilidad no es la misma, no se puede comparar. Esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estos lugares. El Muro está haciendo estos efectos", detalló Borja.