Said es hallado golpeado; el joven asistió a la manifestación por Giovanni en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- Luego de que el 4 de junio no se tuviera conocimiento del joven Said Luna, que asistió a la protesta que culminó en el Palacio de Gobierno de Guadalajara por el asesinato de Giovanni López, Maria Lau Romo informó que lo encontraron golpeado este viernes.

La joven, quien se presenta como su prometida, escribió en la plataforma de Facebook lo siguiente:

"Exigimos justicia!! Estoy devastada, así quedo mi prometido después del abuso de autoridad ocurrido el día de ayer en #Guadalajara, #Jalisco, por elementos de la Policía del mismo municipio y estado, tras realizar una manifestación pacifica (él en especifico, no generalizó) en contra de los hechos realizados en Ixtlahuacán ocurridos en mayo pasado. Isaí luna alzó la bandera mexicana (dado que no pertenece ni es partidario de partido político alguno) en repudio a los actos antes mencionados... Me dueles MÉXICO!".