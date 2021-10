"Sacaron todo mi dinero en Banorte": Hombre mayor acusa fraude millonario en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos, un hombre de la tercera edad, denunció que fue despojado de todo su patrimonio, y acusó al banco Banorte.

De acuerdo a un reportaje del medio Ruido en la Red, el adulto mayor -en el 2017- junto a su esposa abrieron dos cuentas para depositar las ganancias que obtuvieron de la venta de su casa.

Sus estados de cuenta eran enviados a su domicilio con regularidad, detallan, sin embargo, en mayo del 2020 dejaron de llegarles.

Cuando Carlos se comunicó con su sucursal Banorte, ubicada en Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, el gerente únicamente le notificó que su cuenta estaba bloqueada.

Ruido en la Red detalló que nunca se les dio el motivo y mayor información al respeto.

"Cuando yo intenté llamar al gerente... varias veces... para que me entregara el estado de cuenta, llegó un momento en el que me dijo: "no le puedo mandar su estado porque está detenido".Y la otras cosa -bastante interesante- es que el gerente que yo conocí en su momento, pues de pronto ya no trabajaba ahí", explicó.

Carlos dice que vio abogados y juntos comenzaron una batalla legal, promoviendo un juicio de amparo contra Banorte y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales negaron que existiera un acto de bloqueo o de aseguramiento de las cuentas de Carlos.

Sin embargo, al consultar los movimientos descubrieron que el 27 de abril del año pasado habían vaciado la cuenta bancaria y además se emitieron cheques por un total de 5 millones 370 mil pesos, que los cotitulares -Carlos y su esposa- jamás firmaron.

Descubrimos que la cuenta la habían vaciado, habían sacado todo el dinero, entonces eso fue fatal para nosotros", señaló.

El afectado acudió con sus abogados a la Unidad de Aclaraciones de Banorte, pero todos sus correos fueron ignorados.

Fue hasta que llegaron a la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que la institución bancaria respondió las solicitudes de la víctima.

¿Qué le dijeron en la Condusef?

La Condusef dijo que se trataba de una demanda laboral, pero Carlos dijo que nunca fue informado de ello.

Lo que le presentaron fue un oficio enviado por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas que instruyó al banco Banorte embargar las cuentas a nombre de Carlos, y además, ordenaba disponer de su dinero para emitir cheques a favor de personas físicas, con la finalidad de cubrir supuestas prestaciones laborales.

"Yo pensé que de seguro debería ser un hombre que se llamaba igual que yo, un homónimo, porque yo ni conozco Chiapas, ni menos tengo una empresa en Chiapas, ni empleados, nada... pero a mí nunca me notificaron nada, ni de oficios, ni cuentas, nada de eso", explicó.

Los abogados de Carlos dudan de la veracidad de este juicio laboral, por lo que pidieron a Banorte que aclare esta situación, lo que el banco ha negado.

Carlos va a la FGR

Antes las negativas del Banco, la víctima acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció al Banco, al gerente y a quienes resulten responsables de haber robado su dinero.

A pesar de todo, los avances de su caso han sido muy lentos en la FGR, y señalan que la Fiscalía se resiste a abrir una línea de investigación contra el banco Banorte.

Los abogados de Carlos han revelado que mientras estudiaban el caso, se encontraron con personas que también han vivido situaciones similares, por lo que sospechan que es un modus operandi donde hay varios involucrados.

"Es gente del banco los que están coludidos con las personas a las que se les giran los cheques", detallaron.

Ahora Carlos solo pide justicia y que le regresen sus ahorrros.