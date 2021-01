Sabina Berman reconoce que TV Azteca le pagaba más que Canal Once y Salinas Pliego lo celebra

Contésteme: ¿conoce lo q opino?, ¿conoce lo q gano?, ¿conoce cuánto ganan los otros 30 conductores del Once?



Si ud no contesta, daremos x hecho q ud no es ni remotamente decente y menos periodista.



Una curiosidad: los audios de su padre extorsionando a políticos, ¿son fake? https://t.co/FUNor92CfI