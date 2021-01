Sabina Berman cuestiona el origen de listas y fechas de vacuna contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista y escritora, Sabina Berman, cuestionó en redes sociales el plan de vacunación contra Covid-19 del Gobierno Federal, pues expresó que nadie responde sobre las listas y fechas de inmunización.

A través de Twitter, la también columnista de EL UNIVERSAL señaló que hasta el día de hoy no se ha publicado el plan de vacunación, así como listas y fechas, "¿Qué diablos?" se preguntó.

21 de enero. No se publica el plan de vacunación. No hay listas. No hay fechas. Se pregunta a funcionarios. Nadie sabe, fue parte del mensaje de Berman.