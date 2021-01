SRE niega que se vacune clandestinamente a funcionarios contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, aclaró que no se están suministrando vacunas anti-Covid de CanSino Biologics a funcionarios.

La funcionaria federal aseguró que una vez que las dosis tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia en su manejo, por lo que negó que se esté realizando una “vacunación clandestina” de la vacuna que hoy día se encuentra en fase 3 en México.

A través de una carta, Delgado expuso que el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha limitado a realizar las negociaciones bilaterales con los organismos internacionales, gobiernos nacionales y farmacéuticas para la adquisición de una vacuna contra la Covid-19 y el aterrizaje de algunas para ensayos clínicos.

A raíz de la denuncia presentada ante la Secretaría de la función pública sobre un presunto manejo indebido de la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica CanSino Bio, así como las versiones periodísticas que han circulado al respecto, niego categóricamente las acusaciones que ahí se han expresado en mi contra.



"Una vez que las vacunas tocas suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna en el manejo de las mismas", precisó.

La subsecretaria pidió que se realicen las investigaciones necesarias para poder esclarecer las acusaciones realizadas en su contra y así poder transparentar el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de su fase 3 en México.



Este domingo mediante un oficio, la Secretaria de la Función Pública le pidió al Órgano Interno de Control de la Cancillería investigar una presunta “vacunación clandestina”.

El funcionario de la SFP señala que en el mensaje recibido se acusa a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado y al ex funcionario de esta dependencia, Javier Jileta, de “haber incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones al dar acceso a vacunas (no placebo) No autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la Administración Pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado”.