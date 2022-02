SOBSE tapa baches luego de accidente de ciclista que pretende demandar a la CDMX

CIUDAD DE MPEXICO.- Luego de que se diera a conocer que un ciclista buscaba demandar penalmente al gobierno de la Ciudad de México luego de caer en un bache y quedar gravemente herido, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) anunció que tapó los baches del puente a desnivel del Eje central, casi a la altura de Garibaldi.

Te puede interesar: CDMX: Policía evita robo en transporte público; iba de pasajero

SOBSE también informó por medio de un comunicado de prensa que luego del suceso “logró establecer contacto con la persona ciudadana, para ponerse a disposición de la familia del lesionado y brindarle el apoyo y asesoría correspondiente”.

Ricardo Cruz, el ciclista de 25 años lesionado, confirmó que lo contactaron de la Secretaría de Obras, pero solo para pedirle datos generales y no brindaron orientación de ningún tipo, “solo me preguntaron que cómo pasaron las cosas y ya. No se comprometieron a nada, ni mi dirección correcta me pidieron”, detalló el afectado.

Ricardo Cruz está hospitalizado

En el mismo comunicado, se asegura que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), acudió al desnivel del Eje Central, a la altura de Garibaldi, y encontró que en el punto las coladeras estaban tapadas y se procedió a limpiarlas. “De igual forma, se encontraron cinco baches que fueron reparados, los cuales no eran visibles debido a la acumulación de agua en la zona”, puntualizó la dependencia.

Este lunes EL UNIVERSAL dio a conocer que a consecuencia de esos baches, el pasado 22 de enero Ricardo Cruz, cayó en uno de ellos y como consecuencia ahora está en hospitalizado con fracturas múltiples en las costillas, la perforación de un pulmón, el hueso iliaco roto y no poder caminar por los próximos tres meses.