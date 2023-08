SEP desconoce propuesta de quemar libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, rechazó que haya propuestas para quemar los libros de texto gratuitos (LTG), de los que se han distribuido hasta el momento 90 millones de ejemplares.

Sería muy, muy lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemar libros. Simple y sencillamente no me cabe en la cabeza. No es una forma de crear, construir, es una forma que no la comparto”, dijo en la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional.