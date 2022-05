SEP: ¿Se suspenderán las clases presenciales por hepatitis aguda infantil en junio de 2022?

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la detección de 21 casos de hepatitis infantil aguda en México, algunos padres de familia se han preguntado si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases en el País.

Ante el brote que se ha catalogado como inusual, la diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación, afirmó que la Secretaría de Salud y la SEP trabajan en coordinación para tomar las medidas de higiene que se requieren.

Por ello, Cruz Santos aseguró que hasta el momento no se tiene considerado suspender las clases presenciales y añadió que los protocolos de regreso a clases sobre higiene se están compartiendo a través de las plataformas.

Espero no tengamos que llegar a alguna situación de mayor contagio en las escuelas que ameriten otro tipo de situaciones legislativas o como por parte de otra secretaría”, indicó.

La OMS eleva a 650 los casos de hepatitis infantil en el mundo

El pasado 27 de mayo, la Organización Mundial de la Salud comunicó que el número de casos globales de hepatitis infantil aguda de origen desconocido desde que esta enfermedad se detectó a principios de abril se eleva a 650 en 33 países.

Un 58 % de los casos se han diagnosticado en Europa y el Reino Unido, donde primero se reportó esta enfermedad el 5 de abril, es el país con más contagios confirmados (222), seguido de Estados Unidos (216), Japón (31), España (27) e Italia (21).

En la mayoría de los casos, la hepatitis es causada por cinco tipos de virus identificados con las letras A, B, C, D, y E, no obstante, los casos en niños no fueron causados por estos virus. Hasta el momento, el principal sospechoso es el adenovirus F41, pero no se descartan otras posibles causas.