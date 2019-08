SCJN abre discusión sobre derecho a aborto por violación

CIUDAD DE MEXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece el derecho de las víctimas de violación a acceder al aborto es o no constitucional.



Este lunes, el Pleno de la Corte entrará a la discusión de una controversia constitucional tramitada por el Poder Ejecutivo de Baja California, quien argumentó que la modificación de la NOM 190 que dio origen a la actual NOM 046-SSA2-2005 (NOM 046) no cumplió con las reglas del procedimiento para crear este tipo de normas.



La NOM 046 establece que las víctimas de violación tienen derecho a acceder al aborto en cualquier institución de salud pública del País, mismas que deberán contar con médicos y enfermeras no objetores de conciencia, sin presentar su denuncia.



Según dicha norma, bastará que la víctima presente un escrito o manifieste bajo protesta de decir verdad que fue agredida sexualmente para que tenga acceso a la interrupción legal del embarazo.



De acuerdo con la lista de asuntos del Pleno, los ministros también discutirán las controversias constitucionales presentadas por el Congreso de Baja California y de Aguascalientes quienes alegaron invasión de competencias con la creación de la NOM 046.

La reforma eliminó el requisito de que las niñas y mujeres víctimas de violación presenten una denuncia penal u obtengan una autorización judicial para acceder al aborto de manera segura y legal.



La reforma derivó del caso de Paulina, niña de 13 años que fue víctima de violación en el estado de Baja California y se le negó el acceso a interrumpir su embarazo, producto de dicha agresión, por lo que su caso llegó en el año 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Cuatro años más tarde, México se comprometió a actualizar la NOM 190 que regulaba el derecho de atención médica a víctimas de violencia familiar.



Por lo que, en 2009 surgió el proyecto de reforma de la NOM para facilitar a mujeres y niñas el acceso al aborto legal y agilizar su proceso para evitar los embarazos no deseados por ser producto de una violación.



La modificación por la que la NOM 190 se convirtió en NOM 046, fue publicada en marzo del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y desde entonces fueron presentadas las tres controversias constitucionales que ahora, dos años más tarde, discutirán los ministros de la Corte.