SAE se convertirá en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de mañana jueves el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cambiará oficialmente de nombre a Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



A través de un decreto, la dependencia explicó que Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos.



También podrá nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.



Funcionará como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal a través de una junta de gobierno y operará con los recursos que le transferirá el SAE y que fueron aprobados para el presente ejercicio fiscal del 2020.



Por lo cual, no se requerirán recursos adicionales, y no se incrementará el presupuesto del organismo descentralizado.



En caso de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales serán cubiertos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a costo compensado, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del decreto.