Rusia responde a AMLO y su propuesta en ONU

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el mensaje del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la exclusión y desigualdad, Rusia respondió que es importante saber "qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cuál esfera de labor".

El representante de la Federación Rusa ante la ONU, Vasily Nebenzya, declaró que "ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnologías, ni el fortalecimiento de la infraestructura ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola ni para crear puestos de trabajo".

En su participación, Nebenzya declaró que "cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz, y la paz no necesariamente garantiza el desarrollo".

Rusia responde a AMLO sobre propuesta ante ONU

Siguió: "Por eso es importante tener en cuenta los vínculos pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismos de las Naciones Unidas está encargado de tal o cuál esfera de labor (...) Esta es la lógica que subyace a nuestra postura de principios de división de responsabilidades y labores".

El representante de la Federación Rusia indicó que "los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias y también que cuentan con representación universal o amplia de los Estados miembro (...) Me estoy refiriendo específicamente al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General".

Además indicó que "la inequitativa repartición de la riqueza amplifica las desigualdades, y la situación es aún más difícil en aquellos contextos donde hay un difícil pasado colonial".

¿Qué propuso AMLO ante la ONU?

López Obrador pidió a la ONU que despierte de su “letargo” en el combate a la corrupción y la desigualdad y propuso un plan de ayuda a los pobres pagado por contribuciones voluntarias de las mil personas más ricas del planeta.“Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia”, dijo el mandatario ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

López Obrador habló durante un debate sobre mantenimiento de la paz y seguridad tras haberse reunido con el Secretario General de la ONU, António Guterres.

En su discurso, López Obrador propuso un plan para “garantizar el derecho a una vida digna” a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Éstas, dijo, podrían ser ayudadas por un fondo procedente de tres fuentes: una contribución voluntaria del 4% de la fortuna de las mil personas más ricas del planeta; una donación similar de las mil empresas privadas más importantes, en base a su valor en el mercado mundial, y una donación del 0,2% del Producto Interno Bruto de los países integrantes del G-20.

El mandatario dijo que este plan, al que llamó el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar, podría recaudar un billón de dólares anuales. “No creo que algunos miembros permanentes de este consejo se opongan a nuestra propuesta”, expresó.

AMLO preside Consejo de Seguridad de la ONU

López Obrador habló aprovechando que México preside el Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de noviembre. El gobernante pidió a las Naciones Unidas que juegue un papel más importante en su combate contra la desigualdad, considerada por muchos como un factor de inestabilidad para la paz y la seguridad internacional.

“Es importante que la ONU despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, protagonismo, con más liderazgo”, dijo el mandatario.

Su plan para ayudar a los pobres será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los próximos días, dijo el mandatario. Agregó que los fondos deberían llegar a los pobres de forma directa, sin intermediación.

El mandatario dijo que se podría hacer llegar el dinero mediante una tarjeta o monedero electrónico personalizado y que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de esta estructura. El año que viene, dijo López Obrador, se podría hacer un censo de los más pobres del mundo y, una vez definida la población por país, dispersar los recursos que podrían ser pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y jóvenes aprendices, por ejemplo.