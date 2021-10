Rosario Robles truena contra el PRI: "Me enardece su silencio"; dice que perdió patrimonio ganado con esfuerzo

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosario Robles tronó contra los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya que no se han posicionado para apoyarla ahora que está en prisión.

"Hay amigos que me han apoyado, amigos de la política, algunos no son de la política. Además me enardece el silencio ominoso de algunos" comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Agregó:

"Silencio de los dirigentes del PRI (el dirigente actual es Alejandro Moreno), lo digo abiertamente... de los actuales desde luego. Ominoso porque saben que esto es una farsa, porque aún si consideran que esto sucedió ¿por qué no están otros presos?".

Revela que su patrimonio ha desaparecido por estar en la cárcel

Robles, quien se desempeñó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social, dijo que estar en la cárcel es muy caro.

Indicó que ha tenido que ir "vendiendo el patrimonio del que se había hecho en sus años de trabajo".

"Es carísimo (estar en la cárcel). Vivir aquí es muy caro, todo cuesta y te cuesta más. Me han apoyado mucho la familia. Mariana (Moguel, su hija) ha tenido que vender su departamento... el poco patrimonio, el que yo tenía, el que había hecho a lo largo de tantos años de servicio, todo se ha esfumado", afirmó.

Por otro lado, Robles dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador "sabe que es inocente".

"Sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido. Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador", señaló.

"Sabe que soy inocente, y por eso insisto: vamos a ir por el camino legal, pero hemos tomado también ya la ruta de la resistencia civil pacífica, con mucha gente que me ha hecho llegar lo que tenemos que hacer. Entonces, habrá convocatorias, habrá acciones para que caminemos sobre las dos piernas, no sólo sobre la vía legal", detalló desde la cárcel.