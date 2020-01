Rosario Robles presenta amparo contra decisión de mantenerla en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), presentó un amparo contra la decisión de una magistrada federal de mantenerla recluida en el penal de Santa Martha.



El amparo fue admitido por el Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México contra la resolución emitida por la titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta a la ex servidora pública quien había solicitado continuar su proceso en libertad.



Julio Hernández Barros, abogado de Robles Berlanga, explicó a EL UNIVERSAL que el magistrado del Primer Tribunal Unitario concedió la suspensión provisional únicamente para que la libertad de su cliente quede a disposición de dicha autoridad.



Es decir, que Robles Berlanga permanecerá en Santa Martha mientras se resuelve el amparo pero que en cuanto el Primer Tribunal Unitario emita su resolución, ésta se ejecute de inmediato ya sea para que se confirme la prisión preventiva o para ponerla en libertad.

