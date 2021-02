Rosario Robles pide aplazar audiencia por "estafa maestra"

CIUDAD DE MÉXICO.- La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, solicitó aplazar la audiencia intermedia que se tiene programada mañana en la acusación de ejercicio indebido del servicio público derivada del caso conocido como la "Estafa Maestra".

Fuentes federales confirmaron que la defensa de Robles presentó un escrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur en el que solicitó diferir la audiencia intermedia que se celebraría este 26 de febrero.

En su escrito, los abogados de la ex funcionaria afirmaron que no existen condiciones para realizar la audiencia, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no ha planteado ninguna negociación pese a que ellos han manifestado su intención de buscar un criterio de oportunidad o de acogerse a la figura de procedimiento abreviado.

La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, aceptó declararse culpable y recibir la sentencia mínima que establece la ley, que es de dos años de prisión.

Robles, quien fue detenida en agosto de 2019, abrió la posibilidad al aceptar el procedimiento abreviado de una salida negociada a la acusación de ejercicio indebido del servicio público.

En un principio, la exfuncionaria se negó a colaborar con las autoridades, pero cambió su postura cuando sus subalternos comenzaron a negociar acuerdos con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios jurídicos.