Rosario Robles permanecerá en prisión, confirma Magistrada

CIUDAD DE MÉXICO.- Una magistrada federal confirmó nuevamente que Rosario Robles Berlanga debe permanecer en prisión preventiva justificada pero reconoció que en su proceso la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó que la ex funcionaria tenga intención de mentir.

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, Isabel Cristina Porras Odriozola, resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el 13 de agosto pasado y que se reiteró por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el 22 de octubre siguiente.

En su resolución, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la magistrada indicó que el hecho de que puedan existir varios domicilio de Rosario Robles, no significa que alguno de ellos sea falso.

“La existencia de un diverso domicilio de la persona sujeta a proceso, no significa que alguno de ellos necesariamente sea falso, es legalmente posible como lo sostiene la defensa, que se tenga uno o más, basta que acredite tener arraigo en el lugar donde deba ser juzgada y en su caso, que indique en cuál permanecerá para efectos del proceso; pero esto, expresamente se debe someter a debate y de lo expuesto entre los contendientes, permitir el ejercicio de ponderación que corresponde al órgano de justicia para emitir su decisión, lo que sobre el tópico en trato, no ocurrió”, señaló la magistrada.Añadió que no comparte el criterio del juez Delgadillo Padierna en cuanto a que la defensa de Robles mintió y se condujo con falsedad.“No se comparte, ni se avala la expresión reiterada del juez dirigida a la defensa, para sostener que mintió y se condujo con falsedad; debe presumirse a priori, la intención que tienen las partes de conducirse en todo momento con veracidad, pues de esta forma es que se cumple el principio de lealtad prevalente en el procedimiento penal acusatorio, y se logra el propósito de producir certeza respecto de los puntos controvertidos, a efecto de permitir al juez pronunciar su decisión final con apego a derecho y dar solución a situaciones reales”, señaló.Precisó que los cargos anteriores ocupados por Robles Berlanga en el gobierno capitalino y en el federal mismos que fueron considerados para sostener que la exfuncionaria cuenta con ingresos para darse a la fuga, son inferencias que pudieran ser discriminatorias.Sin embargo, la magistrada decidió confirmar la prisión preventiva justificada de Robles Berlanga y dejó a salvo los derechos de la defensa para que soliciten una nueva revisión de medida cautelar, y exhortó al juez, a la FGR y a Rosario Robles a conducirse con respeto y buen trato en todo el proceso.Julio Hernández Barros, abogado de Robles, consideró que en esta ocasión “ganó la política al Derecho” y anunció que la defensa solicitará un amparo contra la prisión preventiva.