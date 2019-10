Rosario Robles envía carta a Gertz Manero; pide no se le "inventen" otros delitos

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de comparecer ante un juez de control para determinar si continuará en prisión, Rosario Robles pidió que no se le "inventen" otros delitos para mantenerla recluida.



A través de la cuenta de Twitter de Robles, su hija Mariana Moguel difundió una carta que la ex funcionaria le dirigió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la que respondió a la postura difundida ayer por la dependencia y en la que acusó a la ex secretaria de Desarrollo Social de falsear sus datos en el proceso penal que enfrenta.





"Tal vez usted no esté debidamente informado, pero quien hizo una alusión a una licencia con otro domicilio fue el MP sin exhibirla en ningún momento", indica el documento.



En la misiva, Robles informa a Gertz Manero que el domicilio que ella señaló en la alcaldía de Coyoacán es el que correspondió a la casilla de votación a la que acudió en las elecciones del primero de julio pasado y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado ahí y tiene conocimiento de que ahí habita.

TRASLADAN A ROBLES

Rosario Robles fue trasladada del Penal de Santa Martha al Reclusorio Sur para acudir a una audiencia programada ante el juez.

Se tiene previsto que a las 16:00 horas (Tiempo del Centro), se lleve a cabo una audiencia que repone el procedimiento en cuanto a las medidas cautelares que dictaron en contra de la ex titular de Sedesol, informó el abogado de Robles, Julio Hernández Barros.