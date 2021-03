Rosario Robles, detenida por corrupción, desiste de declararse culpable

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosario Robles, ex secretaria mexicana del gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018), desistió este martes de declararse culpable al fracasar las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR), revelaron documentos filtrados a los medios.



La defensa de Robles, que buscaba un acuerdo para tener una pena máxima de seis años en prisión, presentó un escrito a la FGR en el que desistió de su solicitud "por la forma sistemática de obstaculizar cualquier escenario que permita un procedimiento abreviado".



Esta decisión responde "a la pretensión de las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo federal de someterla a un procedimiento penal en el que existe intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia", indica el documento.



Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5 mil millones de pesos (unos 233.1 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como "La Estafa Maestra".



La defensa de Robles, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, 2015-2018) en el Gobierno de Peña Nieto, anunció el 3 de marzo su intención de declararse culpable a cambio de un juicio abreviado.



Pero el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó el viernes pasado que su Gobierno desea una "reparación del daño", algo a lo que se ha negado Robles, quien se considera la "presa política del sexenio".

"La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer", sostuvo en el documento.



El abogado de la exsecretaria ha cuestionado en el pasado que Robles no tenga acceso a la figura de "criterio de oportunidad" bajo la que se ha acogido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Peña Nieto implicado en la trama de corrupción de Odebrecht.



Robles había acordado denunciar en la trama de desvío de fondos públicos al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, como lo hizo Lozoya, aunque ella dejó fuera de la denuncia al expresidente Peña Nieto.



"De lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos de venganza y violencia política", reiteró el escrito de la defensa.