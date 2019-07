Rosario Robles acudirá a comparecer; abogado dice es 'inocente’

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Hernández, abogado de la ex dirigente de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó en una entrevista que Robles sí acudirá a comparecer a un juzgado federal el 8 de agosto próximo.

Robles es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de ejercicio indebido en el servicio público, por lo que la dependencia había solicitado una audiencia para iniciar el proceso.

En una entrevista a Telediario CDMX, Hernández indicó que la ex secretaria acudira al juzgado “con la frente en alto y con toda la dignidad en alto”. También argumentó que piensan “acreditar” que esto se trata de una “injustificada inacción”.

El abogado también indica que su cliente es inocente “no porque la conozca sino que conozco los hechos”.

El delito por el que se vincularía a Robles no amerita prisión preventiva, por lo que la ex dirigente podría enfrentar el proceso en libertad.

"Es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso, es inconcebible que se haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunico a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación", escribió la ex mandataria en una carta redactada a diversos medios de comunicación.

En el documento, argumenta que no ha tenido acceso a carpetas de investigación ni que haya sido llamada a comparecer en la FGR.

El ejercicio indebido en el servicio público es castigado por el artículo 214 del Código Penal Federal por afectar el patrimonio de la administración pública federal.

Con información de Milenio