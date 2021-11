Rosario Robles: Hija hará ayunos para pedir que la liberen

CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de Rosario Robles dijeron que ayunarán para "demandar la inmediata liberación de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Enrique Peña Nieto".

Robles está encarcelada desde el 2019 por el caso de la Estafa Maestra y permanece sujeta a prisión preventiva justificada en Santa Martha Acatitla.

Francisco Robles y Marina Moguel Robles, hermano e hija de Rosario Robles, señalaron que en esta movilización de ayuno los apoyan organizaciones civiles.

También amenazaron con que harán una marcha sobre Avenida Insurgentes.

"Rosario Robles no acusará a nadie"

Mariana Moguel reiteró que su mamá, a diferencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no señalará a nadie.

“Mi mamá se presentó de manera voluntaria. A mi mamá se le acusa por omisión. No declaró haber recibido 10 millones. A mí no me importa el caso de otras personas como el de Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios”, afirmó Mariana Moguel Robles.