¿Ropa desechable? Durabilidad de la ropa se reduce de años a meses, según Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- La durabilidad y conservación de la ropa se redujo de unos años a unos cuantos meses, al ofrecerse moda rápida, cuyos textiles no siempre son de la mejor calidad, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Ese es el caso de marcas como Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Uniqlo, Victoria’s Secret y Zara, entre otros, dijo la procuraduría.



“Cada vez más la ropa deja de ser funcional antes de lo esperado, provocando que más sea comprada y desechada con mayor frecuencia. Sumado a las tendencias estilísticas que cada vez tienen menos vigencia, el consumidor tiene más incentivos para volverse adicto a comprar ropa que deja de servir cada vez más rápido”, explicó.



La moda rápida se basa en un modelo en el que en lugar de resurtir los anaqueles vacíos, se introducen prendas nuevas. “Se cambian las tradicionales temporadas primavera-verano y otoño-invierno por periodos de máximo seis semanas a partir de que las prendas llegan”.