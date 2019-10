Romero Deschamps pide amparo para que no bloqueen sus cuentas bancarias

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, pidió un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, un juez federal admitió a trámite su demanda.



De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el juicio fue admitido por el Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México quien aún no ha notificado si concederá o no la suspensión provisional solicitada por Romero Deschamps.



De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, en las dos denuncias que presentó contra Romero Deschamps y sus familiares por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pero no se bloquearon sus cuentas.



Sin embargo, el exlíder sindical precisó en su demanda de amparo que la UIF ordenó bloquear sus cuentas desde el pasado 14 de octubre.

El juez Décimo de Distrito fijó como fecha para audiencia incidental, en la que definirá si concederá la suspensión definitiva, el próximo 24 de octubre.Para la celebración de la audiencia constitucional, en la que deberá decidir si concederá o no el amparo, fijó el próximo 3 de diciembre.Este jueves, Romero Deschamps presentó su renuncia a la dirigencia nacional del STPRM, en su lugar y de manera interina fue designado Manuel Limón Hernández, secretario de actas y acuerdos del Sindicato, quien también es diputado por el PRI.Limón Hernández permanecerá en el cargo mientras se convocan elecciones para elegir a un nuevo dirigente, lo que debe ocurrir en un plazo de 90 días.