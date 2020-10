Robo de medicamentos oncológicos es algo “raro”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Como una situación extraña catalogó el presidente Andrés Manuel López Obrador el robo de medicamentos oncológicos importados de Argentina.

“Está raro. Nos roban una bodega de estos medicamentos, se está haciendo una investigación, no puedo hablar más por el sigilo”, dijo.

El fin de semana la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó por el robo de más se de 37 mil medicamentos contra el cáncer.

López Obrador prometió a los padres y madres de niños con cáncer abastecer con medicamentos oncológicos a los hospitales.

“Permanentemente estamos procurando abastecer a todos los centros, hospitales, no somos inhumanos, tenemos medicamentos y nuestros adversarios han aprovechado para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuéramos insensibles, pero no es así”, dijo.