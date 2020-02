Robo de auto, principal línea de investigación en asesinato de estudiantes en Puebla

PUEBLA, Pue.- El robo de vehículo es una de las principales líneas de investigación en el asesinato de cuatro personas, entre ellas tres estudiantes universitarios, ocurridos ayer lunes en el municipio poblano de Huejotzingo.



El secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, informó que las investigaciones han determinado, de manera preliminar, que pudiera tratarse de una banda de robo de autos los que estarían implicados en el caso.



"Todo pudiera indicar que se trató de un móvil de robo de vehículo de algún tipo de banda que ya actuaba en esa zona", informó en entrevista con un noticiero televisivo.



El funcionario estatal expuso que la detención de tres presuntos implicados en el crimen, hacen presumir que el móvil es el robo en el asesinato del chofer de Uber y de los tres estudiantes universitarios.



Fue durante la mañana de ayer lunes, cuando ciudadanos reportaron a los servicios de emergencia la aparición de cuatro cuerpos en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.

Se trató de tres hombres y una mujer, todos con huellas de tortura e impactos de bala; horas después se conoció que dos víctimas eran estudiantes de intercambio procedentes de Colombia en la UPAEP, uno de la BUAP y la cuarta víctima chofer de Uber.

La noche de ayer lunes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a que el asesinato de cuatro personas, entre ellas tres jóvenes universitarios, no quedará impune.



El mandatario morenista extendió sus condolencias al pueblo, a los gobiernos de Colombia y Veracruz (de donde eran originarias las víctimas), y a las comunidades universitarias a las que pertenecían los tres estudiantes asesinados.



En un mensaje videograbado, también extendió sus condolencias a los familiares y amigos del conductor de la plataforma Uber, cuyos cuerpos fueron localizados la mañana de este lunes en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco del municipio de Huejotzingo.



"Me comprometo a que no quedarán impunes estos asesinatos, ni ninguno de los delitos cometidos en el estado de Puebla", expuso.