Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, confirma que su hijo y yerno están en Latinus

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, indicó que sí es verdad que su hijo y su yerno participan en Latinus, donde colabora Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, aunque dijo que él “directamente no”.

El considerado uno de los adversarios más notorios del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola están en esa plataforma.

Efectivamente, como tú decías, cómo podemos convocar que la gente se mueva, yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en las mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta”, dijo Madrazo ante los cuestionamientos de Leyva sobre si su hijo y yerno están detrás de Latinus.

“Vemos un Presidente que no tiene conocimientos, convertido en un agitador social. Él ataca y con sus medios, conexiones, y sus subordinados para atacar. Y el ataque a Latinus lo esperábamos. se veía venir, que atacaría a Alexis, mi yerno, a Federico, mi hijo, por estar trabajando en este esfuerzo, algunos de manera directa”.

Pintado afirma que son sus parientes quienes manejan el proyecto de Latinus.

“Básicamente, junto con otro equipo. Tienen ya tiempo haciéndolo de manera exitosa”, detalla.

Las autoridades de la SHCP afirman que Latinus no ha hecho ninguna declaración del fondeo de capital que maneja, ni siquiera provisional, al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Inicialmente, las autoridades de la SHCP presumieron que no hacían declaraciones porque el fondeo era de empresas registradas en Estados Unidos, pero no se ha identificado que así sea, hasta ahora, porque las investigaciones continúan.

Loret de Mola ha dicho en varias ocaciones que Latinus, donde labora, no tiene relaciones políticas y empresariales.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del año pasado y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El portal Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, tiene detrás a políticos y empresarios que han sido enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela una investigación del periodista Álvaro Delgado para Sin Embargo.

Nombres como Federico Madrazo Rojas (actual diputado del Partido Verde), hijo de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI; Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado; Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; Marco Antonio Estrada, secretario privado en el gobierno de Silvano Aureoles; Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde y subsecretario de Segob con Enrique Peña Nieto; Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, son algunos de los nombres involucrados en dicha página de Internet.

De acuerdo a Delgado, Latinus ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno de Michoacán, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala no haber tenido declaraciones fiscales por parte de los involucrados.