Ricardo Sheffield, de la Profeco, organiza camión para marcha de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que organizó un camión para la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador de este domingo 27 de noviembre en la Ciudad de México.

Varios me preguntan y la respuesta es: sí. Claro que invité a compañeros obradoristas a irnos juntos a CDMX y celebrar cuatro años de transformación. Yo puse un camión y @eugeniomv las tortas. ¿Cómo nos íbamos a ir? ¡Ni modo que caminando!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los secretarios de Estado y gobernadores pueden asistir a la marcha del domingo.

El presidente López Obrador convocó para acudir a la marcha el próximo domingo que tiene como objeto celebrar los logros en los cuatro años de Gobierno.

Sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos, en el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo pueden asistir, porque son ciudadanos y es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en el país y es en beneficio de todos…".

"Dicen no va a ser marcha, va a ser desfile, llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos, 'ah es que va a ver acarreados', no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su voluntad", expuso.