Ricardo Salinas pliego opina: “El INE debe morir pronto”

Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto yo no necesito bules para nadar. https://t.co/sPqsSTbXdQ pic.twitter.com/as4RYVNgFT